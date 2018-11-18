"حلمى" من أسف على الإزعاج لـ"لف ودوران"

18 نوفمبر 2018 - 10:04 ص

يحتفل الفنان أحمد حلمي اليوم بعيد ميلاده الـ49، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1969.

ويعد "حلمى" من أهم الممثلين الذين انتموا إلى جيل الشباب، الذى ساهم فى تجديد ونهضة السينما المصرية، منذ أواخر الألفية الماضية.

وترصد المصريون تقرير ترصد أبرز 10 معلومات عن الفنان أحمد حلمى:

اسمه بالكامل أحمد محمد حلمى عواد.

ولد حلمى فى بنها وسافر إلى السعودية في سن الثامنة حيث كان والده يعمل هناك.

عاش حلمي 10 سنوات بالسعودية قبل أن يعود إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية . =

بدأ حلمى التمثيل من خلال التليفزيون فى مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفى .

بعد انتهاء المسلسل انقطع حلمى عن الوسط الفنى بسبب تأديته الخدمة العسكرية.

عمل حلمى فترة كمهندس ديكور ثم مخرج لبرامج الأطفال فى الفضائية المصرية.

الصدفة صنعت من حلمى مذيعا بعد أن اختارته الإعلامية سناء منصور رئيسة القناة الفضائية المصرية ليقدم برنامج الأطفال "لعب عيال" والذى حقق نجاحًا لافتًا.

قدمه المخرج شريف عرفه فى فيلم "عبود على الحدود" عام 1999 ليكون أول فيلم سينمائى له ونقطة التحول فى حياته.

تزوج أحمد حلمى من الفنانة منى زكى فى عام 2002 وأقيم حفل زفاف حضره أشهر نجوم الوسط الفنى وعلى رأسهم الفنان عادل إمام.

لديه 3 أبناء من زوجته الفنانة منى زكى وهم لى لى وسليم ويونس.