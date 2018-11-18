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بدء التصويت لـ"صلاح" كأفضل لاعب أفريقي في 2018

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بدء التصويت لـ"صلاح" كأفضل لاعب أفريقي في 2018

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بي بي سي

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ليفربول

أفضل لاعب

ساديو ماني

فتحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب التصويت للجمهور حتى مساء يوم الثاني من ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومعه زميله بالفريق السنغالي ساديو ماني، بجانب المدافع المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، والغاني توماس بارتي، والسنغالي خاليلو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

جدير بالذكر أن صلاح قد فاز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي في الموسم الماضي.

للمشاركة في التصويت اضغط هنا..


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