الزمالك يختار الملاعب قبل مشاركته فى "الكونفدرالية"

18 نوفمبر 2018 - 10:20 ص

أرسل مسئولو نادي الزمالك خطابا لـ"كاف" لإخطاره بتحديد الاستادات التي سيلعب بها الفريق بالبطولة الأفريقية "الكونفدرالية".

وذكر الزمالك في خطابة أن استاد القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب سوف يستضيفان مباريات الفريق الأفريقية.

واستبعد مسئولو النادي الأبيض استاد السلام من الملاعب التي تستضيف المباريات الأفريقية، ويأمل مسئولو النادي في انتهاء الإصلاحات باستاد القاهرة لخوض المباريات عليه.

ويبدأ الزمالك مبارياته بالكونفدرالية من دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن بطل تشاد وجوميدو التوجولي، وستقام مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، في حين ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.