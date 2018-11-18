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المتظاهرون يغلقون خمسة جسور في لندن

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أغلق آلاف المتظاهرين ضد التغير المناخي، خمسة جسور بالعاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على "تقاعس" الحكومة إزاء قضية التغير المناخي.

وقالت مجموعة "إكستنكشن ريبيليون التمرّد ضدّ الانقراض"، بحسب ما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن أكثر من 6 آلاف شخص أغلقوا خمسة جسور هي: بلكفريرس وواترلو ووستمنستر ولامبث وساوثوورك، وأن اتخاذ فعل جذري كان أمرا ضروريا "لدق ناقوس الخطر" إزاء أزمة التغير المناخي التي تلوح في الأفق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما لا يقل عن 85 ناشطا تم اعتقالهم بتهمة عرقلة حركة المرور بالطريق السريع.

من جانبها، ذكرت شرطة العاصمة أن المظاهرات أدت إلى حدوث اضطراب كبير في حركة المرور في لندن.


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