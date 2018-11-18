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نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربي الأصيل

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أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محطة الزهراء تعتبر معقلاً للحصان العربي المصري الأصيل، وتضرب بجذورها الممتدة إلى بداية القرن الماضي، عام 1928 حين خرجت هذه المحطة إلى النور وبدأ الاهتمام بالحفاظ على دماء الخيل العربي المصري الأصيل منذ عام 1898.

وأضافت محرز خلال حضورها مهرجان الزهراء الثاني والعشرين والبطولة الدولية العشرين لجمال الخيول العربية الأصيلة أن المهرجان هذا العام يعتبر من أنجح المهرجانات من حيث العدد غير المسبوق للخيول المشاركة وما يمثله ذلك من اعتزاز لنا جميعا ويدل على ثقة المشاركين بالمهرجان مما يعد نقلة نوعية لهذا الحدث.

وحبت نائب وزير الزراعة بـ"بيتر بوند" رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية WAHO كما رحبت بالحضور والمشاركين.

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