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"الجبلاية" تطالب بخوض لقاء "النيجر" بدون لاعب الأهلي

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تقد اتحاد الكرة "الجبلاية" بعرض للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى، بخوض الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 أمام النيجر فى شهر مارس المقبل، بدون لاعبى الأهلى الدوليين.

وقال مسئولو "الجبلايه" إن الاقتراح المقدم جاء بسبب اللقاءات المؤجلة لفريق الأهلى وذلك في ظل ضمان الصعود إلى نهائيات أفريقيا بالكاميرون 2019.

وتشهد مسابقة الدورى العام هذا الموسم أزمة كبرى بسبب تعديل مواعيد البطولات الأفريقية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمشاركة 4 أندية مصر، حيث انتهت النسخة الأخيرة فى نوفمبر الجارى، وستبدأ النسخة الجديدة أواخر نفس الشهر، وهو ما أربك جدول الدورى هذا الموسم، بجانب البطولات الأخرى وعلى رأسها البطولة العربية وكأس مصر.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة موقف أجيرى من هذا الاقتراح، على أمل إيجاد إنفراجة لأزمة مواعيد المباريات المؤجلة للأهلى، والتى بلغ عددها 11 مباراة تقريبًا، بسبب وصول الفريق الأحمر لنهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى خسره أمام الترجى التونسى.


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