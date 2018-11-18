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الشعبة العامة للإعلام تناقش مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين

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الشعبة العامة للاعلام
الشعبة العامة للاعلام

أمينة عبد العال

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اتفق أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية على دراسة ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين والذي يعرض حاليًا على مجلس النواب من خلال لجانه المختصة والمقرر أن يضم المزاولين للإعلان المرئي والمسموع والمقروء والملصقات الإعلانية والتسويقية، وذلك خلال اجتماع الشعبة والذي عقد برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري في مقر الاتحاد العام.

وأوضح الدكتور إبراهيم أبو ذكري خلال الاجتماع: أن لابد أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية وأن تضم الشركات والوكالات الإعلانية وإلا تضم الأفراد التجار وأن يكون القيد في النقابة شرطًا لمزاولة المهنة وأن تكون مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقًا لأحكام المادة 77 من الدستور والذي ينص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة اتفق على استكمال استعراض ومناقشة مشروع إنشاء النقابة خلال الاجتماع القادم حيث تم تكليف الأعضاء بدراسة المشروع جيدا وإبداء آرائهم فيه سواء بالموافقة أو الرفض واستعراض الأسباب في تلك الحالتين تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل قبل الرد على مشروع القانون بشكل نهائي.

ومن جانبه أعرب الإعلامي محمود الورواري "عضو مجلس إدارة الشعبة" خلال الاجتماع عن تخوفه من تعارض التخصصات الإعلامية المهنية نظرًا لتعدد النقابات والتي ستشكل خطرا على المجتمع المدني ومؤسساته الإعلامية وإلا تؤدي النقابة الجديدة دورها الصحيح وأهدافها المرجوة والتي أنشأت من أجلها مثلها مثل نقابة الإعلاميين والتي أرى أنها تأسست بشكل غير سليم ولا تؤدي دورها الصحيح.

وقال إنه يرى أن الإعلان جزء متصل بالإعلام ولا يمكن الانفصال عنه فالاثنان مكملان لبعض ولذلك أرى عدم جدوى إنشاء نقابة للإعلانيين.

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل كان قد قدم مشروع إنشاء نقابة الإعلانيين إلى الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية لدراسته وإبداء رأيها وتقديم تصوراتها في المشروع بصفتها من شعب الاتحاد المتخصصة في المجال الإعلامي والفني.

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