شوبير: فضل وغالي خارج القلعة الحمراء

18 نوفمبر 2018 - 11:30 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن محمد فضل مدير لجنة التعاقدات، وحسام غالي منسق قطاع الكرة بالنادي الأهلي، خارج القلعة الحمراء، حتى الآن في ظل إصرارهما على استقالتيهما من منصبيهما.

وأكد شوبير خلال برنامجه «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت»، اليوم الأحد، أن الثنائي يرفضان الاستمرار في الأهلي رغم محاولات إثنائهما عن الاستقالة، ومعقبا: «لا منصب رسمي لسيد عبد الحفيظ في الأهلي حتى الآن لكنه سيتابع قطاع كرة القدم على أمل إجراء تغييرات واسعة ثم تحديد ملامح منصبه الجديد».

وكانت أروقة النادي الأهلي شهدت حالة من الجدل بدأت برفض الثنائي حسام غالي ومحمد فضل فكرة إجراء تغييرات في قطاع الكرة الأحمر، وبالتحديد لقرار عودة هيثم عرابي، لإنقاذ التعاقدات الأهلاوية التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

واضطر الخطيب رئيس الأهلي لتجميد القرار الذي أصدره الخميس الماضي، بإعادة هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق، للعمل بلجنة التعاقدات التي يتولى إدارتها فضل، بسبب اعتراض الأخير ومعه غالي، بعدما شهد النادي أمس، سلسلة من الاجتماعات عقدها الخطيب مع غالي في البداية، ثم تبعتها جلسة مع فضل بعدما تقدم الثنائي الأخير باستقالتيهما للخطيب اعتراضًا على عودة عرابي من ناحية، ولرفضهما عودة سيد عبد الحفيظ للعمل في النادي، ورحيل عبد العزيز عبد الشافي الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.