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بالصور.. "المحافظين" يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة

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المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

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نظمت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين جلسة مناقشة مساء أمس  عن أزمة العاملين بقطاع السياحة.

وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن الحزب يستعرض قضايا العمال وما يعانون منها من احتياجات ومتطلبات ومن خلال دور الحزب والآليات التشريعية يتم صياغة متطلبات واحتياجات العاملين والعمل على حلها.

وأضاف شعبان خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها أمانة الجيزة للحزب بالتنسيق مع لجنة العمال المركزية، أن هناك قوانين عدة للعمال مختلفة قد تكبل الحياة العمالية، وهو ما يجب التحرك نحو تكاتف العمال والإنتاج والتحرك نحو المشاركة في تعديل القوانين التي تقيد الحياة العمالية.


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بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة بالصور.. المحافظين يناقش أزمات العاملين بقطاع السياحة


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