السماء تمطر عربات قطار في أمريكا

18 نوفمبر 2018 - 11:33 ص

عاش سكان قرية صغيرة في ولاية جورجيا الأمريكية، حالة من الرعب اضطرتهم لإخلاء المدينة، حيث بدأت السماء تسقط عليهم عربات قطار مُحدثة أضراراً بالغة بالشوارع.

فقد سقط ما يقرب من 30 عربة قطار بعد خروجها عن المسار، أثناء سيره أعلى جسر في بلدة بيرومفيل في ولاية جورجيا الأمريكية، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

وأوضح رئيس قسم الإطفاء، "بريت واليس" أنه سقط من 15 لـ 30 عربة على الطريق السريع "جورجيا 90"، ولسوء الحظ كانت تلك العربات تحمل على متنها غاز "البروبان".

دفعت هذه الكارثة السكان والبالغ عددهم 500 شخص إلى إخلاء المدينة، إلى حين تقييم الأوضاع وإصلاح ما أتلفته الحادثة.