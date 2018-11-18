» العثور على ممثلة جثّة داخل منزلها

18 نوفمبر 2018 - 11:37 ص

أعلن موقع هيئة الإذاعة البريطانية وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم بورتر في ظروف غامضة عن عمر 47 عامًا.

وأكد الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس الخبر قائلا إنه عُثر على الشابة فاقدة للوعي في منزلها، موضحًا أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاتها وأن تشريح الجثة ما يزال قائمًا.

ونعت المغنية ريهانا العارضة كيم قائلةً: "فقدنا اليوم شخصاً حقيقياً، جميل من الداخل والخارج. سيتأثر الكثيرون بهذا الأمر، والبعض لن يعرف لماذا.. ولكن العالم كله كان محاطا بحيوية روحك".

ودخلت بورتر عالم الشهرة سنة 1994 عندما بدأت بمواعدة الفنان العالمي Diddy الذي أنجبت منه 3 أطفال قبل أن ينفصلا عام 2007.