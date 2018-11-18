العثور جثة عامل متفحمة بقنا

18 نوفمبر 2018 - 11:38 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، في العثور على جثة عامل متفحمة، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إشارة من المباحث الجنائية تفيد بالعثور على جثة، أنور محمود محمد، 55 عامًا، عامل، متفحمة بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وذلك عقب تلقي بلاغات من الأهالي بالقرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.