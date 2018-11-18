حقيقة إصابة سمية الخشاب بمرض خطير

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كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن إصابتها بمرض خطير قائلة: "لكل الناس اللي كانوا عاوزين يطمنوا عليا أنا الحمد لله بخير دلوقتي".

وأضافت "الخشاب" خلال لقائها مع برنامج "MBC Trending "، المذاع على شاشة قناة "MBC4 ": "تعرضت لأزمة صحية كبيرة وشيلت الطحال لكن حاليًا الحمد لله في أفضل حال ومبسوطة جدًا.. ادعولي محضر ليكم مفاجآت كنيرة ".

واستطرد راويا كواليس أحداث أغنياتها "قلبي يا ناس" كواليس أحدث أغنياتها "قلبي يا ناس" التي طرحت منذ أيام عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سمية" إن زوجها المطرب أحمد سعد، صاحب الفضل الكبير في نجاح أغنيتها وخروجها في أفضل صورة، مشيرة إلى أنه بذل مجهود كبير بمساندتها وتشجيعها على خروج الإحساس العالي الذي ظهر خلال الأغنية.

وأضافت الخشاب، أن أغنية "قلبي يا ناس" انتهت من تسجيلها خلال شهر يناير الماضي، ولكنها مؤمنة بأنها طرحت في وقتها المناسب، لافتة إلى أنها كان من المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإشارة من المخرج جميل المغازي ولكنها فضل سرعة طرحها وتدرس حاليًا فكرة تصويرها.

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