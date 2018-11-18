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بالتزامن مع قانون الأحوال الشخصية..

بحري: نحتاج لتطبيق مهارات التفاوض للحصول على قانون المصلحة المشتركة

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المحافظين
الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي

أمينة عبد العال

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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، أننا نحتاج لتطبيق مهارات التفاوض على أحسن شكل حتى يخرج قانون به المصلحة المشتركة للطرفين وللطفل.

وأضاف بحري، خلال ورشة عمل نظمها حزب المحافظين أمس لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أن التطور النفسي للأطفال مهم جدًا، ولابد من تقييم أحادي لكل طفل على حدى حتى يقر من الأحق له بالحضانة في تلك الفترة وهذا دور الطب النفسي.

وأوضح خبير العلاقات الأسرية، أن مرحلة الطفولة تستمر حتى 18عامًا وأن مرحلة النضج العقلي تختلف من طفل لآخر بالنسبة للسن، وأن العلاقة بين الأب والأم والطفل عبارة عن شبكة نفسية تؤثر بصورة كبيرة على الطفل ويجب الاهتمام ببحث كيفية تعاون الأب والأم لتنشئة الأطفال بشكل سوي دون خلل.

وأضاف بحري: "لابد أن نكون نحن القدوة في إيجاد حلول لمشكلاتنا ولا مانع من وجود اختلاف في الرأي زلكن لابد أن نحافظ على لغة الحوار التي تضمن تقديم الراحة النفسية للطفل في مراحله العمرية".

جدير بالذكر، أن حزب المحافظين استكمل سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، والمحامية الحقوقية مها أبو بكر، والخبير النفسي والأسري الدكتور هاشم بحري، في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.


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