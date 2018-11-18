تطورات جديدة فى قضية "الصيدلى المصرى"

18 نوفمبر 2018 - 01:52 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن نقابة الصيادلة تواصلت مع المؤسسة التي كان يعمل بها الصيدلي أحمد طه، ووعدت بصرف مستحقات أحمد بالكامل، إضافة إلى صرف تعويضات مالية، لأنه قتل أثناء تأدية عمله وذلك في إطار متابعة وزارة الهجرة لتفاصيل حادث قتل الصيدلي أحمد طه بالسعودية.

وأوضحت الوزيرة، أن وكيل نقابة الصيادلة أجرى زيارة ثانية لأسرة أحمد طه، بعد الزيارة التي تمت الجمعة الماضي، وحصل على توكيلات من الأسرة لصرف المستحقات المالية له من المؤسسة التي كان يعمل بها.

كما أكدت نبيلة مكرم، أن الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، تحرك على الفور وتواصل مع الخارجية والسفير المصري بالمملكة العربية السعودية والمهندس ياسر الجوهرجي الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي بالسعودية الذي يعمل بها الشهيد.

وكلف نقيب عام الصيادلة، وفد من أعضاء مجلس النقابة باستقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الذي جاء مصر لتقديم واجب العزاء للأسرة، مطالبا بسرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه قبل أي شيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامين الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية، بالإضافة إلى تكليف أحد أكبر المحامين المصريين لمتابعة سير إجراءات التقاضي.

كما تواصل النقيب مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي، خاصة أن الصيادلة المصريين هم شريك أساسي في نجاح الشركة ونقل لهم حرص الشركة على مراعاتهم صحيًا وعلميًا وماليًا.

وأكدت نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة ونقابة الصيادلة ومختلف الجهات المعنية بهذا الأمر توجه كافة الإمكانيات للقصاص لدماء الفقيد، خاصة أن الدم المصري غالٍ، حيث إن المملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا مؤكدة ثقتها الكاملة في قصاص القضاء.