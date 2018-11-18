"جنايات القاهرة" تواصل نظر محاكمة 215 متهمًا فى كتائب حلوان

18 نوفمبر 2018 - 01:54 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وفى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم محسن قرنى عبد الرازق، وفيما أكد الدفاع أن المتهم المذكور فى التحريات يدعى محسن سيد مخلوف، وهو أسم مختلف عن أسم المتهم المقبوض عليه، والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم كونه محامى بالنقض ونظرا أنه ليس هو المعنى بالاتهام.



وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.