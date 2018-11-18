"الغاز" يشعل أحلام مصر فى مجال الطاقة

18 نوفمبر 2018 - 02:02 م

قالت وكالة "فرانس برس" الصادرة بالإنجليزية، إن مصر تتطلع إلى استخدام احتياطيات الغاز الضخمة تحت سطح البحر التي تم اكتشافها حديثًا، وذلك لإثبات نفسها كمصدر رئيسي للطاقة وإحياء اقتصادها المتدهور.

وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن مصر وقعت في الأشهر الأخيرة صفقات للغاز مع دول مثل قبرص واليونان، وذلك بتشجيع من اكتشافات حقول ضخمة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ونقلت عن وزير النفط السابق، أسامة كمال قوله إن "مصر لديها خطة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة".

وفي العام الماضي، بدأ الغاز يتدفق من أربعة حقول رئيسية قبالة ساحل مصر المتوسطي، بما في ذلك حقل "ظهر" الضخم، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل كبير، والذي اكتشفته عملاقة الطاقة الإيطالية "إيني" في عام 2015، وهو أكبر حقل غاز تم العثور عليه حتى الآن في المياه المصرية.

وكانت النتيجة الفورية هي أنه منذ شهر سبتمبر، تمكنت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي كلفه العام الماضي نحو 220 مليون دولار (190 مليون يورو) شهريا.

أكدت أنه بعد الأزمة المالية التي دفعت القاهرة في عام 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدا الغاز وكأنه شريانا جديدا للحياة.

فقد انخفض عجز الميزانية في مصر، الذي سجل رقما قياسيا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 103% في السنة المالية 2016-2017 ، إلى 93 ، وبلغ إنتاج الغاز الآن 184 مليون متر مكعب في اليوم.

وواصلت أنه بعد أن تلبي القاهرة احتياجاتها، فإنها تسعى إلى إطلاق الصادرات وتوسيع نفوذها الإقليمي، وقد وقعت صفقات لاستيراد الغاز من البلدان المجاورة للتسييل في المنشآت على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى استعداد لإعادة التصدير إلى أوروبا.

وتأمل الدولة المصرية أيضًا في جمع مليارات الدولارات من عائدات الكيماويات البترولية.

وبدوره، قال أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن "طموحاتها الإقليمية في مجال الطاقة "لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعي فحسب، بل تشمل أيضًا مشاريع كبرى في قطاعي البترول والبتروكيماويات".

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية الحالي، طارق الملا، مؤخرًا عن صفقة لتوسيع مصفاة ميدور المصرية لزيادة إنتاجها بنحو 60%.

علاوة على ذلك، من المقرر أن تنتج مصفاة مسطرد الجديدة في شمال القاهرة 4.4 مليون طن من المنتجات البترولية وهذا بحلول شهر مايو المقبل، وفقًا لما ذكره أحمد هيكل، ئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية .

وتابع "هيكيل": "إن هذا وحده سيوفر للدولة ملياري دولار سنوياً على واردات البتروكيماويات، التي كلفتها العام الماضي نحو 5.2 مليار دولار".

كما تستثمر مصر في مصنع لمعالجة مياه البحر الأحمر يمكن أن ينتج نحو أربعة ملايين طن من المنتجات البترولية في العام - بالإضافة إلى خلق 3000 وظيفة في بلد تنتشر فيه البطالة.