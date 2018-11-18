  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
تريزيجيه

شاهد.. أول صور لعقد قران "تريزيجيه"

سد النهضة

تصريح مهم لرئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

3 معلومات لا تعرفها عن بلاك بلوك

المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين فى قضية البلاك بلوك

السيسي وابى احمد

تفاصيل رسالة "السيسي" إلى رئيس وزراء إثيوبيا

ارشيفية

ماذا قالت صحف أوروبا عن ترشح محمد صلاح لجائزة BBC؟

كارتيرون

"شوبير": رحيل "كارتيرون" متوقف على هذا الأمر

الشيخ سعيد نعمان

بلاغ للنائب العام ضد صاحب فتوى زواج البنت فى بطن أمها

صلاح

مفاجأة.. تجميد عضوية "صلاح" في مركز شباب نجريج

علاء

علاء مبارك: "التالتة تابتة يارب"

الخطيب

محسن صالح: حذرت «الخطيب» من هذا الأمر

عن رفضها الاستضافة

الهواري: لن أؤيدها إلا بوجود مركز خدمات يشرف على تطبيقها

آخر الأخبار

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سري الدين: لا حياة اقتصادية بدون حياة نيابية قوية

#

دراسة: المكرونة والبطاطس لا يؤثران على الوزن

#

"الديون" تؤجل زفاف أميرة يابانية

#

تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها الاستضافة، إنها تحاول جاهدة أن يكون هناك ضغط على أصحاب القرار ليكون هناك مركز خدمات يتولى الإشراف على تطبيق الاستضافة بدءًا من تاريخ الطلب المقدم للمحكمة حتى يعود الطفل لأحضان الحاضن مرة أخرى منعًا لعدم تكرار أساليب الخطف التي تتخوف منها الأمهات إذا ما تمت الاستضافة.

كما أضافت خلال الورشة التي نظمها حزب المحافظين أمس عن إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، أن هناك خلافا بين مقترح القانون المقدم من جانبها وبين المشروعات الأخرى المقدمة حول سن الحضانة وترتيبها، مشيرة أن القانون المقدم منها جاء نتاج جلسات استماع كثيرة تمت في محافظات الصعيد ولكن حتى الآن هناك العديد من الاشكاليات التي لم يتم دراستها ووضع حلول جذرية لها، مؤكدة أن هناك العديد من المناقشات التي سوف يتبناها المجلس حتى يصل الأمر لسن قانون عادل يرضي أغلبية الأطراف. 

كما قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقة داخل الأسرة وحتى داخل الغرف المغلقة في كل أسرة وليس بالسيف القاطع على رقاب الأمهات والآباء فبالتالي يجب أن يعمل الطرفيين معا من أجل وجود قانون يضمن حق الأسرة المصرية ويضمن أقل ضرر نفسي للطفل الذي مما لاشك فيه كلا الطرفين الأمهات والآباء يتمنوا له مستقبل أفضل.

وأضافت خلال ورشة عمل حزب المحافظين، أن المشرع تدخل أكثر من مرة لتعديل مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، ولكن هناك متغيرات ثقافية واجتماعية دفعت المشرع للتدخل بصورة أعمق حتى يضمن الخروج برؤى نستطيع الاستفادة منها في هذا القانون.

وعن الجدل حول القانون المقدم منها أكدت أنه تناول للمرة الأولى مسألة الخطبة وضوابطها بما يضمن حقوق الطرفين دون ظلم لأحدهما، لأن الحياة الزوجية تبدأ منذ اختيار الشريك حتى الطلاق، مؤكدة أن مجلس النواب لن يوافق على خروج قانون غير منصف وهذا هو الغرض من مد فترات الاستماع للحوار المجتمعي ودراسة لكل الرؤى المطروحة.

جدير بالذكر، أن حزب المحافظين يستكمل سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، والمحامية الحقوقية مها أبو بكر، والخبير النفسي والأسري الدكتور هاشم بحري، في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.

 

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف
» القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى
» إعلامي: "مثلت إني انضربت عشان مترفدش"
» تعرف على الفوائد السحرية للسبانخ
» براءة ملكة جمال روسيا من السرقة والاحتيال
» حقيقة إصابة سمية الخشاب بمرض خطير
» العثور على جثّة ممثلة داخل منزلها
» لأول مرة.. ريهام سعيد تفاجئ متابعيها بصورة ابنتها
» حقوقية: قوانين الأحوال الشخصية غير إنسانية
» نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربي الأصيل
» ممثل تركى: "خايف من أمير كرارة ليضربني"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»