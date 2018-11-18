الهواري: لن أؤيدها إلا بوجود مركز خدمات يشرف على تطبيقها

18 نوفمبر 2018 - 02:11 م

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها الاستضافة، إنها تحاول جاهدة أن يكون هناك ضغط على أصحاب القرار ليكون هناك مركز خدمات يتولى الإشراف على تطبيق الاستضافة بدءًا من تاريخ الطلب المقدم للمحكمة حتى يعود الطفل لأحضان الحاضن مرة أخرى منعًا لعدم تكرار أساليب الخطف التي تتخوف منها الأمهات إذا ما تمت الاستضافة.

كما أضافت خلال الورشة التي نظمها حزب المحافظين أمس عن إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، أن هناك خلافا بين مقترح القانون المقدم من جانبها وبين المشروعات الأخرى المقدمة حول سن الحضانة وترتيبها، مشيرة أن القانون المقدم منها جاء نتاج جلسات استماع كثيرة تمت في محافظات الصعيد ولكن حتى الآن هناك العديد من الاشكاليات التي لم يتم دراستها ووضع حلول جذرية لها، مؤكدة أن هناك العديد من المناقشات التي سوف يتبناها المجلس حتى يصل الأمر لسن قانون عادل يرضي أغلبية الأطراف.

كما قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقة داخل الأسرة وحتى داخل الغرف المغلقة في كل أسرة وليس بالسيف القاطع على رقاب الأمهات والآباء فبالتالي يجب أن يعمل الطرفيين معا من أجل وجود قانون يضمن حق الأسرة المصرية ويضمن أقل ضرر نفسي للطفل الذي مما لاشك فيه كلا الطرفين الأمهات والآباء يتمنوا له مستقبل أفضل.

وأضافت خلال ورشة عمل حزب المحافظين، أن المشرع تدخل أكثر من مرة لتعديل مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، ولكن هناك متغيرات ثقافية واجتماعية دفعت المشرع للتدخل بصورة أعمق حتى يضمن الخروج برؤى نستطيع الاستفادة منها في هذا القانون.

وعن الجدل حول القانون المقدم منها أكدت أنه تناول للمرة الأولى مسألة الخطبة وضوابطها بما يضمن حقوق الطرفين دون ظلم لأحدهما، لأن الحياة الزوجية تبدأ منذ اختيار الشريك حتى الطلاق، مؤكدة أن مجلس النواب لن يوافق على خروج قانون غير منصف وهذا هو الغرض من مد فترات الاستماع للحوار المجتمعي ودراسة لكل الرؤى المطروحة.

جدير بالذكر، أن حزب المحافظين يستكمل سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، والمحامية الحقوقية مها أبو بكر، والخبير النفسي والأسري الدكتور هاشم بحري، في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.