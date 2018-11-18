الرى: جارٍ إنشاء بنية تحتية قوية لتقليل مخاطر السيول

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وكالات - حنان حمدتو

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،  أن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة تساعد على تحمل الصدمات وتقليل المخاطر الناتجة عن السيول والكوارث الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لبحث الموقف التنفيذي للسدود والبحيرات الصناعية هناك ، مشيرًا إلى أنه سيتم اليوم افتتاح 3 سدود حماية و4 بحيرات صناعية بمدينة الغردقة بطاقة استيعابية تقدر بـ10 ملايين متر مكعب من المياه.

من جهته، أشاد المحافظ بدعم وزير الري المستمر لمشروعات الموارد المائية بأرض المحافظة الساحلية وخاصة السدود والبحيرات الصناعية التي تهدف إلى حماية المواطنين والثروة العقارية والاستثمارية على أرض البحر الأحمر.

وقال إن المحافظة أنفقت ما يقرب من 400 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ سدود الحماية والبحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول بخزان المياه الجوفية بحيث يتم الاستفادة منها مستقبلاً في أعمال الزراعة.

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