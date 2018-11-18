تأجيل محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد

شيماء السيد
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 27 نوفمبر، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
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