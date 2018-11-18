المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين فى قضية البلاك بلوك

18 نوفمبر 2018 - 02:21 م

قضت المحكمة العسكرية بالمشدد خمس سنوات لـ3 متهمين في القضية رقم 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"البلاك بلوك".

كشفت التحقيقات في القضية، عن أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعتين، تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منهما الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، التي كفلها القانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة لتلك الجماعتين في تحقيق أهدافهما.

وكون المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة، بدوائر أقسام شرطة "المعادي، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأداروا هاتين المجموعتين، بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين، وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، ونظموا وسائل فيمن بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال، تنفيذًا لمشاريعهما الإجرامية الجماعية.