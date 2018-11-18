بالصور.. ضبط مصنع لحلوى المولد مجهولة المصدر

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وزارة التموين

ضبط مصنع

الساحل

مصنع حلوي مولد النبوي

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط «أبو بكر ا خ» 59 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة الساحل، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدمًا خامات مجهولة المصدر.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 2.100 طن عسل جلوكوز، 400 كيلو سكر، 3000قطعة حلوي جافة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت شرطة التموين بالقاهرة، فى القبض على «محمد ر م»31 سنة، المسئول عن مصنع أدوات كهربائية، بدون ترخيص، بمنطقة الأزبكية، لقيامه بتصنيع الأدوات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 3000 متر سلك كهربائى،  120 مفتاح كهرباء، 50 لوحة مفتاح صاج، 50 علبة مفتاح كهرباء، وجميعها مصنعة من مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

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