الأمم المتحدة: مصر قامت بدور قوى فى حفظ السلام

18 نوفمبر 2018 - 02:30 م

أشاد جون بيير لاكروا، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، بالدور الذي تقوم به مصر في إطار قوات حفظ السلام الدولية باعتبار مصر من أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.

وأضاف لاكروا في تصريح صحفي اليوم الأحد بالقاهرة على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول تطوير أداء عمليات حفظ السلام بمركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام إن المؤتمر يعد فرصة للتعبير عن التقدير لجهود مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار ومشاركتها الهامة في قوات حفظ السلام.

وأشار إلى أن زيارته للقاهرة حاليا تعد أيضا فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في هذا الصدد.. مشيرًا إلى أهمية المؤتمر الذي تستضيفه مصر على مدى يومين من أجل بحث توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة بغية تعزيز عمليات حفظ السلام في العالم.

وأوضح بييرإن الأمم المتحدة تدعم بشكل قوى وفعال الجهود الرامية إلى توثيق ودعم القدرات الإفريقية وخاصة الاتحاد الأفريقى من أجل قوات حفظ سلام إفريقية وخاصة فيما يخص مجابهة الإرهاب وإحلال السلام ، لافتا الى أن الأمم المتحدة تتعاون مع الاتحاد الأفريقى من أجل تعزيز القدرات الأفريقية في مجال التخطيط والآليات المالية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.