المرور: إغلاق جزئى لدائرى المريوطية لعمل إصلاحات

18 نوفمبر 2018 - 02:34 م

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور للطريق الدائري، جزئيًا، لمدة شهر بسبب أعمال إصلاحات في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكبارى، لإجراء أعمال إحلال وتجديد الحواجز الحديدية الجانبية، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الاتجاهين، وبمجرد الانتهاء من الأعمال سيتم الانتقال إلى الحارة اليمنى وستكون ا?عمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

وستقوم إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.