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تنازلت عن أكثر من 3 ملايين من أجل عيون الزمالك

الرياضة

حسين ياسر المحمدي
حسين ياسر المحمدي

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تسوية

الزمالك

ياسر المحمدي

كشف حسين ياسر المحمدي نجم فريق الزمالك السابق عن تفاصيل جلسته أمس مع مجلس إدارة نادي الزمالك لتسوية مستحقاته لدى النادي.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت اف ام" أنه وقع أمس على أوراق تسوية الأزمة بينه وبين نادي الزمالك يتم بموجبها جدولة مستحقاته بالإضافة لتنازله عن جزء كبير من هذه المستحقات.

وأضاف أن مستحقاته لدى الزمالك بلغت 4 ملايين جنيه تنازل عن 3 ملايين و200 ألف ولم يتبق سوى 800 ألف سيتم سدادها على أقساط.

وأوضح المحمدي أن الزمالك سيرسل أوراق انتهاء الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا غدا قبل أن يتم خصم نقاط رسمية من الزمالك.

وأشار إلى أن قرار فيفا بشأن قرب خصم نقاط للزمالك بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة كان مفاجئا للجميع، مشددا على أن الزمالك هو بيته ولا يرغب في أن يكون سببا في وقوع أي ضرر عليه.

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