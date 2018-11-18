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«النقد» يطالب البنوك المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية

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صندوق النقد الدولي

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طالبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، البنوك المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية، وضرورة بحثها بصورة جادة ودقيقة وإبداعية.
وأوضحت لاجارد، فى تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، أنه رغم التخطيط جديًّا من عدة بنوك عالمية لهذا الإصدار، فإن هذه العملات ما زالت محدودة.
وقالت: إن صناع السياسات النقدية من أوروجواى إلى كندا يبحثون فعلا فكرة إصدار عملات رقمية أو افتراضية أو ديجيتال أو مشفرة، موضحة أن البنك السويدى المركزى أعلن الشهر الماضى بدء تنفيذ مشروع استرشادى العام المقبل لتطوير عملة إلكترونية.
وتسعى الاقتصادات العالمية للتحول إلى مجتمعات بلا نقود مع تزايد تدفق الوسائل الإلكترونية، مثل البطاقات الائتمانية وتطبيقات الموبايلات التى تستخدم فى السداد والسحب.
 كما أن وحدة الاستخبارات التابعة لبلومبرج اقترحت فى تقرير لها أكتوبر الماضى إمكانية تدمير البنوك المركزية قيمة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة بإصدار أخرى رقمية خاصة بها.



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