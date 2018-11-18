أمريكا تتوعد بعدم إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين قبل تغيير سياساتها

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قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن تتراجع في نزاعها التجاري مع الصين، وربما تزيد من تعريفاتها الجمركية إلى المثلين إذا لم تخضع بكين للمطالب الأمريكية.
وفي كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في بابوا غينيا الجديدة، وجَّه بنس تحذيرًا للصين بشأن التجارة والأمن في المنطقة.
ومن المرجح ألا يلقى هذا التحذير الصارم ترحيبًا في الأسواق المالية التي كانت تأمل في حدوث تحسن في النزاع الصيني الأمريكي، وربما حتى التوصل لاتفاق من نوع ما خلال اجتماع تعقده مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري.



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