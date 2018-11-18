الصين تصدر 3.2 تريليونات يوان من السندات الشهر الماضي

18 نوفمبر 2018 - 07:02 م



بلغت قيمة السندات الصادرة في الصين خلال الشهر الماضي 3.2 تريليونات يوان (نحو 460 مليار دولار)، وفقًا لبيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وتم إصدار سندات خزينة بقيمة 349.5 مليار يوان، بينما بلغت قيمة إصدار السندات للحكومات المحلية 256 مليار يوان، وفقًا لما ذكره بنك الشعب.



وبنهاية أكتوبر، بلغ حجم ديون سوق السندات غير المسددة 83.8 تريليون يوان.



يذكر أنه تم تنفيذ عدد من التدابير في العام الماضي لكبح المخاطر المالية في ظل ازدياد الديون للحكومات المحلية والشركات.



وتعهد البنك المركزي ببذل المزيد من الجهود لتحسين التخلص من مسألة التخلف عن سداد السندات وتوحيد القواعد الخاصة بالموافقة والكشف عن المعلومات الخاصة بإصدار سندات ائتمان الشركات.



وفي العام الماضي، أصدرت الصين سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان، بزيادة 12.9% مقارنة بالعام السابق





