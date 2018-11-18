» تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى 15 يوما

18 نوفمبر 2018 - 07:05 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحورويا الغيني بالبطولة الأفريقية بإستاد السلام.

المتهمون عاطف محمود، وعمرو خالد، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الرحمن صابر ، وأحمد عبد الرازق، ومحمد وليد في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى إستاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.