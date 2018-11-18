البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر

18 نوفمبر 2018 - 07:07 م

قالت الأمانة العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشيخ سعيد نعمان الذي استضافته بعض القنوات الفضائية مؤخرًا، وتحدث عن مجموعة من القضايا كتحديد النسل، وخطبة الفتاة وهي جنين في بطن أمها، وذكره آراء شاذة ومغلوطة في هذا الشأن تخالف رأي الأزهر، ورؤيته العلمية في هذه المسائل، فإن ما صرح به يمثل رأيه الذي يرفضه الأزهر.

وأكدت الأمانة العامة، أن المركز الإعلامي للأزهر حاول الاتصال بإحدى الفضائيات التي ظهر بها ولم تُعطَ له الفرصة للرد على ما قاله "نعمان".

وطالبت الأمانة العامة القنوات الفضائية بمراعاة اختيار الضيوف والدقة في تقديمهم، وبيان أن ما يصدر عنهم يُعد رأيًا شخصيًا لهم طالما أن الضيف لم يرشح من قبل الأزهر الشريف، لأن مثل هذه الآراء التي صدرت عن الشيخ سعيد نعمان، تؤدي إلى حالة من الفوضى الفكرية في المجتمع، خاصة في ظل التحديات التي يمر بها الوطن، وتحتاج إلى الشعور بالمسئولية الكاملة.

وحذرت الأمانة العامة للمجمع من الاستماع للآراء الشاذة التي يستغل القائلون بها اسم الأزهر والزي الأزهري لتصديرها للناس على أنها رأي الأزهر وهي لا تمت للأزهر الشريف بصلة.