» «الحضري» يبلغ إدارة الإسماعيلي برغبته في الرحيل

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المصريون

الحضرى

الإسماعيلي

أبلغ عصام الحضري، حارس مرمى فريق الإسماعيلى الحالي، إدارة الدروايش برغبته في الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت رغبة الحضري في الرحيل عن الإسماعيلي وعدم استكمال مدة تعاقده، بسبب الأجواء التى يعيشها الفريق فى الوقت الحالى، وعدم وجود لاعبين يستطيعون النهوض بالنتائج ومساعدته على التألق، بخلاف شعوره بالإرهاق جراء السفر يوميًا من القاهرة إلى الإسماعيلية، وعدم تمكنه من خوض تدريبات صباحية ومسائية بالشكل الأكمل كما اعتاد.

وقام البرازيلي فييرا المدير الفني للدراويش، وبعض أعضاء الجهاز الفني بمحاولات مكثفة لإقناع الحضري بعدم الرحيل والاستمرار مع الدراويش حتى نهاية الموسم، إلا أن الحارس الأسطوري تمسك بقراره وبدأ دراسة كافة العروض الداخلية والخارجية التى تلقاها مؤخرًا للوقوف على أفضلها ومن ثم الرحيل عن الدراويش.


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