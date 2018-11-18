بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

18 نوفمبر 2018 - 07:27 م

حذر جهارحماية المستهلك من تناول حلوى المولد المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، وكذلك الحلوى التى تحوى مواد حافظة وألوان صناعية لها أضرار صحية خاصة عروسة المولد والحصان لأنها ضارة بصحة الأطفال وتؤدى إلى مشاكل جلدية كالحساسية والتلبك المعوى.

وأضاف الجهاز فى النشرة التوعوية التى أصدرها اليوم عدم الإسراف فى شراء الحلوى، وأن يحدد المستهلك احتياجاته الفعلية ويقوم بشرائها لافتا إلى أن تناول الكثير من الحلوى يؤدى للبدانة بينما القليل منها لا يضر محذرا شراء الحلوى من الباعة الجائلين، حيث إنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها.

وأكد الجهاز على ضرورة عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة مع ضرورة أن تتوفر الشروط الصحية فى البائعين ومراعاة تخزين الحلوى فى أماكن صحية جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات وأم يفضل تخزين الحلوى ووضعها فى الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها.

ويهيب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات أو مصانع غير مرخصة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588 او من خلال الموقع الالكترونىwww.cpa.gov.eg او عن طريق خدمه الواتس اب (المواطن رقيب ) 01281661880 .