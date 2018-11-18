» حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

18 نوفمبر 2018 - 07:33 م

رفضت شركة بريزنتيش الراعي الرسمي للكرة المصرية، إلغاء مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اقترح على مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، إلغاء مباراة السوبر المصري بسبب ضيق الوقت وضرورة إنهاء الموسم قبل بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

ويأتي رفض بريزنتيشن إلغاء السوبر، بسبب عقود الرعاية وتكبد الشركة خسائر بعد الاتفاق على إقامة المباراة بإحدى الدول العربية.