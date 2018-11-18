محاكمة خطيب مسجد تسبب في مصرع زوجين

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مصرع

زوجين

خطيب مسجد

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، "خطيب مسجد" قائد السيارة المتسبب في سقوط جزء من سور كوبري صفط اللبن، ببولاق الدكرور، على رجل وزوجته، والتسبب في مصرعهما؛ لمحكمة الجنح.

وأمرت النيابة بتحديد جلسة الغد 19 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته.

ووجهت النيابة لقائد السيارة، تهم الإهمال، وأمرت بالتحفظ على السيارة، وعرضها على مهندس فني لفحصها، وأخذ عينة من دماء المتهم وإجراء تحليل مخدرات لها، لبيان ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مخدر من عدمه.

وأكد الشهود إن الضحيتين كانا يترجلان في الشارع، وفجأة سقط عليهما جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري صفط اللبن، ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

وانتقل رجال المباحث، تحت إشراف العقيد محمد الشاذلي، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات ومعاينة مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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