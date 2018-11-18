صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

18 نوفمبر 2018 - 09:37 م

عاد محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لنشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل العودة لإنجلترا للمشاركة مع فريقه من جديد.

ونشر «صلاح» صورة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو يرتدي نظارة شمسية ذات عدسات باللون البرتقالى خلال فترة عطلته الحالية بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أمام تونس.

وقاد الفرعون المصري، منتخب مصر للفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ5 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وسجل الهدف الثالث للمنتخب ، قبل أن يغادر للإمارات للمشاركة في مؤتمر الشباب بدبي ليعود مجددًا لمصر.