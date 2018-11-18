  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

مدبولي

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

أرشيفية

أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

عقارات

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

أسيوط تستضيف قافلة وعاظ من الأزهر لنشر سماحة الإسلام

بعد المقاهي.. وعاظ الأزهر ينتشرون بالمؤسسات الحكومية

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

غادة والي

حقوقيون يطالبون بإحياء «قانون والي» للجمعيات مع الأهلية

تسريب جديد في قضية خاشقجي

وزير دفاع تركيا يفجر مفاجأة عن مصير جثة خاشقجي

حلوى المولد

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صلاح لمتابعيه: أنا كنت حساس ورومانسي

#

صورة محرجة لـ"غادة عبد الرازق" مع طبيبها

#

شاهد.. "صلاح" يداعب "قطه"

#

تصريحات مثيرة لـ"صلاح" عن موسمه الجديد مع ليفربول

المصريون

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

عاد محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لنشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل العودة لإنجلترا للمشاركة مع فريقه من جديد.

ونشر «صلاح» صورة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو يرتدي نظارة شمسية ذات عدسات باللون البرتقالى خلال فترة عطلته الحالية بعد مشاركته مع المنتخب الوطني أمام تونس.

وقاد الفرعون المصري، منتخب مصر للفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ5 من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وسجل الهدف الثالث للمنتخب ، قبل أن يغادر للإمارات للمشاركة في مؤتمر الشباب بدبي ليعود مجددًا لمصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي
» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان
» للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019
» «نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية
» الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض
» مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة
» الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي
» باسم مرسي يضع الزمالك في ورطة
» البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»