أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

كشف نواب برلمانيون عن تفاصيل تعرضهم للاعتداء من قبل محسوبين على جماعة "الإخوان المسلمين" أثناء زيارتهم إلى بريطانيا مؤخرًا.

وقالوا إنه بمجرد خروجهم من ندوة مع بعض الطلبة بجامعة «كينجس كولدج» البريطانية، تعرض لهم أعضاء بالجماعة لفظيًا، معتبرين القلق الإخواني، خير دليل على نجاح تحركات الوفد البرلماني بالخارج.

وكان مقطع فيديو انتشر مؤخرًا يظهر فيه الاعتداء على الوفد البرلماني المصري، أثناء تواجده بلندن، بعد انتهاء الوفد من عقد ندوة في جامعة «كينجز كولدج» البريطانية، ولقائه مع عدد كبير من الطلبة، وإجراء حوار مفتوح ومناقشة عامة حول مختلف القضايا.

وضم الوفد كلاً من النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وداليا يوسف، وأسامة هيكل، إبراهيم حجازي، محمد زكريا محيي الدين، هالة أبو على، محمد السلاب، إنجي مراد فهيم، ياسمين أبو طالب.

وقالت النائبة داليا يوسف، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، ورئيس الوفد البرلماني، إن «الوفد كان يعقد ندوة مع حوالي 100 طالب، وهو أمر أزعج الإخوان، ما دفعهم إلى التجمع أمام جامعة «كينجز كولدج» البريطانية، لمضايقة الوفد والتحرش بأعضائه لفظيًا».

وأوضحت «يوسف» لـ«المصريون»، أن «الوفد على تواصل مستمر مع دوائر مختلفة من المجتمع البريطاني، حيث يتواصل مع طلبة ومراكز فكرية وبحثية ذات تأثير على صانع القرار ببريطانيا، وكذلك مع حكومة الظل وأعضاء تلك الحكومة، إضافة إلى آخرين».

وأشارت إلى أن «ما يسمى بالمجلس الثوري المصري، الذي يضم قيادات تابعة للجماعة، هو من نشر مقطع الفيديو»، معتبرة أن «ما حدث يعني نجاح الجهود في الرد على الصورة المغلوطة، كما يؤكد أن تحركات الوفد بدأت تؤتي ثمارها، فالقلق الإخواني، يظهر هذا بوضوح».

عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، شددت على أن «ما تقوم به الجماعة لن يسئ إلا لها، حيث سينتج عنه تزايد الانتقادات والكره لهم، وما قام به الإخوان لن يؤدي لإثنائنا عن مهامنا وما نسعى لتحقيقه».

وقالت ياسمين أبو طالب، عضو الوفد، ومجلس النواب، إن «النجاحات التي حققها الوفد، أزعجت الإخوان، ما دفعهم إلى محاولة للاعتداء على الوفد البرلماني».

واعتبرت في تصريح إلى «المصريون»، أن «ذلك دليل واضح على نجاح تحركات الوفد، وفشل الجماعة في تشويه صورة مصر بالخارج»، مشيرة إلى أن الطلبة الجامعيين كانوا ينصتون باهتمام شديد للوفد، وكانوا يحاولون التعرف على أمور أكثر عن مصر.

وأوضحت أن «الوفد مستمر في مهمتها»، متابعة: «نحن ننجح في مهمتنا والإخوان فشلوا والاعتداء كان لفظي فقط ولم يكن جسديًا، الإخوان قلقون جدًا».

من جهته، قال طارق الخولي، عضو الوفد وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه عقب ندوة بإحدى الجامعات فوجئ الوفد بعناصر إخوانية خارج الجامعة تتعرض للوفد بالهجوم والتعدي اللفظي، مشيرًا إلى أن المواقع واللجان الإليكترونية الإخوانية بثت مقطع فيديو بما قاموا به في محاولة لإفساد الزيارة.

وأضاف في بيان له، أن ما حدث زاد أعضاء الوفد صلابة وإصرار وتأكيد أن التحركات البرلمانية دخلت عقر دار الإخوان، ما جعلهم في حالة من الهلع والرعب في ظل التحركات الناجحة لحظر جماعة الإخوان في جميع البلدان، والرد على أكاذيبهم في دوائر صنع القرار في بريطانيا.

ووصف، الإخوان بأنهم «أهل البلطجة والاعتداء وأهل الكذب، وليس بعيدًا عن منهج السفالة، الذي يجيدونه وهم على الضلال، ويقومون بخيانة الوطن في الخارج والإساءة إلى مصر وتشويه صورتها».

واستكمل: «تعرضنا للهجمة في منتصف زيارتنا، ولكننا أكملنا جدول زيارتنا، ونعلم أن ما نقوم به يزعجهم، ويؤكد لنا أننا نجحنا في حربنا ضد الجماعات المتطرفة وتلك الجماعة في كل مكان في العالم».

وخلال الزيارة، التقى الوفد برئيس مجلس العموم البريطاني جون بركو، وتناول اللقاء تبادل الخبرات البرلمانية بين الجانبين وعرض رئيس مجلس العموم سبل إدارته لجلسات البرلمان، كما أعرب عن تقديره في نجاح مصر في الإصلاحات المتعددة رغم عظم التحديات.

وعقد لقاءً مع وزير الأمن البريطاني بن واليس، والنائبة ايميلى ثورنبيلى وزيرة الخارجية في حكومة الظل وعضو حزب العمال، والنائب نيك سيمونز وزير داخلية حكومة الظل، والنائبة بريتى باتيل عضو لجنة العلاقات الخارجية ووزيرة التعاون الدولي سابقًا، وعضو حزب المحافظين، والنائب جوليان لويس رئيس لجنة الدفاع وعضو حزب المحافظين.

حيث تناولت هذه اللقاءات مختلف القضايا المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ناقش الجانبين الأوضاع الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الحلول السياسية في المنطقة.

كما التقى الوفد بأبناء الجالية المصرية في بريطانيا في إطار التواصل المستمر بين أعضاء البرلمان والمصريين في الخارج.