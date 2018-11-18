» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان

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العنب

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أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن مركبًا طبيعيا في العنب يمكن أن يوقف نمو وانتشار خلايا سرطان البنكرياس، ويعد نقطة انطلاق واعدة لتطوير علاج فعال للمرض.
الدراسة أجراها باحثون في معهد الكيمياء العضوية بجامعة فورتسبورغ الألمانية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Natural Products) العلمية.
وأوضح الباحثون أن خلايا سرطان البنكرياس تتكاثر بقوة شديدة؛ حيث تستنزف المغذيات والأكسجين في منطقة الورم.
وفي حين أن معظم خلايا الجسم تموت في ظل هذه الظروف القاسية، فإن الخلايا السرطانية في البنكرياس تبقى على قيد الحياة من خلال تنشيط مسار إشارات تدعى (Akt / mTOR)، ولذلك يبحث العلماء عن مركبات طبيعية ذات خصائص تعطل هذا المسار.
ونجح الفريق في تحديد بعض المركبات العضوية الطبيعية، التي تمتلك إمكانات مضادة للخلايا السرطانية، وعثروا عليها في العنب الذي تمت زراعته في الغابات المطيرة بالكونغو.
وقام الفريق بعزل مركب موجود في العنب يسمى (Ancistrolikokine E3)، واكتشف الفريق أنه يستهدف بشكل فعال خلايا سرطان البنكرياس في المختبر.
وأشار الفريق أن هذا المركب يمنع هجرة وانتشار الخلايا السرطانية في الاختبارات المعملية، ما يوحي بأن المركب يمكن أن يساعد في منع تشكل ورم خبيث لدى المرضى.
وقال البروفيسور غيرهارد برينجمان، قائد فريق البحث، إن المركب الذي تم عزله من العنب يمكن أن يكون واعدا لتطوير أدوية جديدة لعلاج سرطان البنكرياس.
ويعد سرطان البنكرياس من أشد أنواع السرطان فتكًا؛ فلا يعيش سوى 3.3% فقط من المصابين به بعد 5 سنوات من تشخيص إصابتهم.
ومن المتوقع أن يصبح هذا السرطان ثاني أكثر أمراض السرطان فتكا في الولايات المتحدة بعد سرطان الرئة بحلول 2030. 

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