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وقفة احتجاجية في أمستردام على مجازر إسرائيل بحق الفلسطينيين

عرب وعالم

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة
فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

المصريون ووكالات

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تظاهر عشرات من أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين هولنديين بالعاصمة أمستردام، الأحد، احتجاجا على مجازر إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ونظّمت "رابطة الجالية الفلسطينية" الوقفة التضامنية في ساحة "دام" بأمستردام، وندد خلالها المتظاهرون بالمجازر الإسرائيلية.
وحمل المحتجون في أيديهم أعلاما وشعارات فلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "منذ 12 عاما وغزة تحت الحصار" و"افتحوا الحدود مع غزة" و"كلنا فلسطينيون" و"الحرية لفلسطين والمقاطعة لإسرائيل".
وأكد المحتجون أن أكثر من 220 فلسطينيا فقدوا حياتهم جراء الحملات العسكرية الإسرائيلية ضد المظاهرات السلمية منذ 30 مارس/آذار الماضي.
وفي غضون ثلاثة أيام، الأسبوع الماضي، وقبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، الثلاثاء، بوساطة مصرية، استشهد 14 فلسطينيًا، بينهم 7 أشخاص قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، فيما استشهد 7 آخرون، جراء غارات جوية ومدفعية نفذها الجيش الإسرائيلي بالقطاع. 

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