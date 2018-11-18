  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

مدبولي

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

أرشيفية

أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

عقارات

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

أسيوط تستضيف قافلة وعاظ من الأزهر لنشر سماحة الإسلام

بعد المقاهي.. وعاظ الأزهر ينتشرون بالمؤسسات الحكومية

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

غادة والي

حقوقيون يطالبون بإحياء «قانون والي» للجمعيات مع الأهلية

تسريب جديد في قضية خاشقجي

وزير دفاع تركيا يفجر مفاجأة عن مصير جثة خاشقجي

حلوى المولد

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

العراق والسعودية يتفقان على هذا الأمر الهام

عرب وعالم

السعودية والعراق
السعودية والعراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

#

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

#

"فرحات" يطالب بتحديد مواعيد عمل المحال التجارية

#

أسامة هيكل: "لا خصخصة للصحف القومية"

اتفق الرئيس العراقي، برهم صالح، والعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، على تفعيل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والإسراع بإعادة فتح المنافذ الحدودية.
جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس العراقي إلى السعودية، حسب بيان للرئاسة العراقية اطلعت عليه الأناضول.
وفي وقت سابق الأحد، وصّل الرئيس العراقي إلى السعودية قادمًا من إيران، وهي آخر محطة في جولة إقليمية، بدأت الأسبوع الماضي، وشملت أيضًا الكويت والإمارات والأردن.
وقالت الرئاسة العراقية، إن "الرئيس برهم صالح، بحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والارتقاء بها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين".
وأوضح البيان، أن صالح وعبد العزيز أكدا على "أهمية تفعيل المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، للارتقاء بالعلاقات للمستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات".
وأضاف البيان، أنه "تم بحث تفعيل التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، والإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة".
ويمتلك العراق منفذ "عرعر" الحدودي مع السعودية، ويستخدمه العراق لتفويج حجاجه في موسم الحج من كل عام، بينما لا تزال منافذ برية أخرى مع السعودية في محافظة المثنى، جنوبي العراق مغلقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وأكد الجانبان وفقًا للبيان على أهمية "ترسيخ الاستقرار والسلام ودعم الاستقرار الأمني والسياسي في دول المنطقة، والعمل على أن تتضافر الجهود لتخفيف حدة التوتر والأزمات التي تواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار وتوحيد الجهود باتجاه القضايا المصيرية المشتركة".
وانقطعت العلاقات تمامًا بين العراق والسعودية في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.
واستؤنفت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط النظام السابق عام 2003، لكنها كانت خجولة؛ جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط ، تليها العراق. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي
» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان
» للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019
» «نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية
» الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض
» مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة
» الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي
» باسم مرسي يضع الزمالك في ورطة
» البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»