» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

18 نوفمبر 2018 - 10:50 م

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول، الأحد، إن الدليل "دامغ" على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف بول، في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأمريكية: "أعتقد أن الأدلة دامغة بأن ولي العهد (السعودي) كان متورطًا، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نغضّ الطرف عن هذا".



وطالب السيناتور الجمهوري بلاده بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الجريمة.



وأضاف: "بشأن بالعقوبات، أعتقد أنها (العقوبات) تتظاهر بأنها تحمل شيئًا دون أن تجدي نفعًا في الحقيقة. معظم هؤلاء الأشخاص في السجن باستثناء ولي العهد. لكن ولي العهد يدير البلاد ونحن نتعامل معه".‎



وأبدى دهشته من أن تطال العقوبات المشتبه في صلتهم بالجريمة والذين يقبعون بالسجن في الأساس، وقال: "فرضنا عقوبات على سجناء بالفعل، هل تلك عقوبات؟.. إنهم بالفعل في السجن".



وشدد على ضرورة "معاقبة من أمر بذلك (القتل)، من هو المسؤول".



واعتبر أنه "الشيء الوحيد الذي يفهمونه هناك (السعودية) إذا أراد الرئيس (دونالد ترامب) التصرف بقوة، فعليه قطع مبيعات الأسلحة".



والخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديًا على خلفية قتل خاشقجي، بينهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

