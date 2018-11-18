كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

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مدبولي
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المصريون ـ متابعات

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، تفاصيل الإجتماع الذي عقد يوم الأحد، بين المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأثيوبي وذلك ضمن الدورة الإستثنائية للإتحاد الأفريقي.
وقال «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم الأحد، إن اللقاء كان في منتهي الأهمية وتم فيه مناقشة مجموعة من الموضوعات التنموية بين البلدين.
وأوضح «سعد»، أن رئيس الوزراء الأثيوبي أكد خلال اللقاء، أن أثيوبيا ملتزمة إلتزام كامل بإستكمال المحادثات والمشاورات القائمة بشان سد النهضة .
وأشار «سعد» إلى أن اللقاء انتهى بوقفة رمزية حيث سار كلا من رئيس الوزراء المصري وقرينه الأثيوبي سويا لمقر انعقاد القمة في لافتة تدل على أن البلدين يسيروا في طريق واحد.


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