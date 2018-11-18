  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

مدبولي

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

أرشيفية

أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

عقارات

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

أسيوط تستضيف قافلة وعاظ من الأزهر لنشر سماحة الإسلام

بعد المقاهي.. وعاظ الأزهر ينتشرون بالمؤسسات الحكومية

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

غادة والي

حقوقيون يطالبون بإحياء «قانون والي» للجمعيات مع الأهلية

تسريب جديد في قضية خاشقجي

وزير دفاع تركيا يفجر مفاجأة عن مصير جثة خاشقجي

حلوى المولد

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

السودان تحرر 84 رهينة احتجزتهم عصابة للاتجار بالبشر

عرب وعالم

علم السودان
علم السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان يوافق على وساطة سلفاكير

#

مصر تقدم شحنة مساعدات دوائية لجنوب السودان

#

الخرطوم وجوبا تتفقان على إقرار منطقة عازلة

#

"سلفا كير" يقرر تغيير اسم جيش جنوب السودان

تمكنت أجهزة الأمن بالسودان، الأحد، من تحرير 84 رهينة من دولة إريتريا بينهم 51 فتاة، كانوا محتجزين في قبضة عصابة للاتجار بالبشر بولاية كسلا.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا العميد علم الدين مشي، إن معلومات دقيقة وردت للأجهزة المختصة، قامت على إثرها القوة بالتحرك صوب الموقع المحدد بغابة كراي درير بمحلية ريفي (غربي كسلا) وطوقت المنطقة، لافتًا إلى أن القوة اشتبكت مع الخاطفين وتمكنت من السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على 10 من المتهمين وتحرير الرهائن.
وأشار العميد علم الدين إلى أن الرهائن المحررين جميعهم من دولة إريتريا، ولا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا وكانوا في حالة إنسانية مزرية، حيث تعرضوا لتعذيب وانتهاكات بالغة، وكانوا محتجزين لحين دفع ذويهم فدية مالية.
من جانبه، ثمن والي كسلا بالإنابة عبدالله آدم عباس، جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، قائلًا إن هذه العملية تؤكد تماسك القوات المشتركة ويقظتها في حماية الولاية، مشيدًا بعملية التحرير التي تمت بدون أي خسائر، وأنها تعد رسالة قوية للمجتمع الدولي ليشهد على تعاون السودان في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وطالب عباس، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في تقديم الدعم اللوجستي لحكومة السودان وولاية كسلا لجهودهما المستمرة في التصدي لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي
» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان
» للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019
» «نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية
» الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض
» مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة
» الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي
» باسم مرسي يضع الزمالك في ورطة
» البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»