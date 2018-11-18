أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

18 نوفمبر 2018 - 11:09 م

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من الشكوى من ارتفاع أسعار علب حلوى المولد، قائلا: "الموضوع ده نقطني.. ربنا ماقالش حلاوة المولد فرض".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الظروف الاقتصادية صعبة، والمواطنين لديهم أولويات أهم من حلويات المولد، مضيفًا: "حلاوة المولد أخرها النمل هياكلها.. ولو حد عايز يساعد محتاج يديله فلوس بدل ما يشتري له علبة حلويات".

