  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

مدبولي

كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الأثيوبي

أرشيفية

أعضاء الوفد البرلماني ببريطانيا: هذا ما فعله «الإخوان» معنا

عقارات

جدل برلماني حول الضريبة العقارية.. هذا هو السبب

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يُطبق «فن اللامبالاة» في دبي

أسيوط تستضيف قافلة وعاظ من الأزهر لنشر سماحة الإسلام

بعد المقاهي.. وعاظ الأزهر ينتشرون بالمؤسسات الحكومية

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»

غادة والي

حقوقيون يطالبون بإحياء «قانون والي» للجمعيات مع الأهلية

تسريب جديد في قضية خاشقجي

وزير دفاع تركيا يفجر مفاجأة عن مصير جثة خاشقجي

حلوى المولد

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

بالفيديو..

أغرب تعليق لـ"أديب" عن ارتفاع أسعار حلوى المولد

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان تحذيري عاجل من «حماية المستهلك» بشأن حلوى المولد

#

برلماني يكشف سر أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

#

إعلامية: "أسعار حلاوة المولد خرافية"

#

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته من الشكوى من ارتفاع أسعار علب حلوى المولد، قائلا: "الموضوع ده نقطني.. ربنا ماقالش حلاوة المولد فرض".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الظروف الاقتصادية صعبة، والمواطنين لديهم أولويات أهم من حلويات المولد، مضيفًا: "حلاوة المولد أخرها النمل هياكلها.. ولو حد عايز يساعد محتاج يديله فلوس بدل ما يشتري له علبة حلويات".
وأضاف"أديب" متسائلا: "ما علاقة المولد النبوي بعروسة المولد والحلويات؟"، لافتا إلى أن عروسة المولد المحجبة هى أحدث صيحات الموضة الآن، مضيفًا منفعلا: "بيقولوا لازم العروسة تكون محجبة وتغطي العورة.. عورة إيه رفعتوا الفستان وشفتوا العورة".
وأردف "أديب" بالقول: "لو مقتدر اشتري.. لو متقدرش مش مهم وفي حاجات أهم اشتروا سمك ولا لحمة وادفعوا فلوس الدروس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الدليل "دامغ" على تورط بن سلمان في قتل خاشقجي
» اكتشاف مذهل لمركب طبيعي يحارب السرطان
» للمرة الأولى.. موريتانيا تتأهل لأمم أفريقيا 2019
» «نتنياهو» ينصب نفسه وزيرًا للدفاع: لا يوجد انتخابات مبكرة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «مكرم»: حصلنا على مستحقات «الصيدلي المصري» بالسعودية
» الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض
» مريض يتعدى على طبيب بالضرب ويدخله العناية المركزة
» الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي
» باسم مرسي يضع الزمالك في ورطة
» البحوث الإسلامية: سعيد نعمان أرائه شاذة ولا تمثل الأزهر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»