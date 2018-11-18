مبادرة حوثية بوقف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات

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طرحت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مساء الأحد، مبادرة تفضي إلى وقف إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات، "بغية التوصل لسلام عادل"، ولـ"إسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان".
جاء ذلك في بيان لمحمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، عبر صفحته بموقع "تويتر"، فيما لم يصدر عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بيان بشأن الأمر حتى الساعة 21.55 تغ.
وقال علي الحوثي، في بيان، : "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودية والإماراتي وحلفائها في اليمن".
وأشار الحوثي إلى أن ذلك جاء "بعد التواصل مع المبعوث الدولي (إلى اليمن، مارتن غريفث) وطلبه إيقاف الصواريخ والطائرات المسيرة وإثباتا لحسن النوايا وتعزيز للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام".
وقال إن المبادرة "لإسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان أو الحصار".
وأشار البيان إلى أن الحوثيين "على استعداد لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصول إلى سلام عادل ومشرف إن كانوا (التحالف العربي بقيادة السعودية) فعلا يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى من الحصار والعدوان".
ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية. -

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