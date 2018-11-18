» تعليق ناري لعميد علام القاهرة على مهرجان المبدعات

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عقب الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على مهرجان المبدعات العرب، قائلًا: «مهازل تحدث على الساحة الإعلامية».
ووصف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الأحد، المهرجان بـ"مهرجان المبتذلات العرب"، معقبًا: "أنا في حالة صدمة وذهول من هذا المهرجان، إلى متى سنترك وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للإباحة دون ضوابط ورقابة؟، وأين غرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين؟".
وأكد أنه لا بد أن يتم وضع حدودًا أمام الكل حتى يعتبر من لا يعتبر، متابعًا: "أنا متألم وحزين، وأخجل من صور المهرجان، ملابس المهرجان لا تُلبس في المنزل حتى".
وطالب جامعة الدول العربية بعمل وقفة تجاه هذا المهرجان، قائلًا: "نعطي كرة مقشرة للإعلام المعادي للهجوم علينا، نعيب في زماننا والعيب فينا".


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