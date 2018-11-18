ترامب: وقف المساعدات العسكرية لباكستان

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن واشنطن أقدمت على خفض مساعداتها العسكرية لباكستان نظرا لأنها لم تقدم شيئًا في صالح الولايات المتحدة، وأن حكومتها ساعدت بن لادن على الاختفاء في أراضيها.
وأضاف ترامب في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن بن لادن كان يعيش بالقرب من مبنى الأكاديمية العسكرية الباكستانية، وكان الكل في باكستان على علم بأنه يعيش هناك في منزل جميل، فيما تقوم الولايات المتحدة بمنح باكستان 3ر1 مليار دولار سنويًا، وهو الأمر الذي توقف.
ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي، أن البيت الأبيض يقوم في الوقت الراهن بضع مجموعة جديدة من القواعد بشأن التعامل مع الصحفيين، مشيرًا إلى الأمر القضائي بعودة مراسل شبكة «سي إن إن» بعد سحب ترخيصه، ولافتًا إلى أن قرار بسحب ترخيصه كان لسوء سلوكه مع المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي.
وقال ترامب أنه بصدد طرد المراسل مرة أخرى إذ ما أساء التصرف من جديد أو سوف يلغي المؤتمر الصحفي كلية.
وحول أسباب عدم زيارته للنصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الأولى في باريس خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، قال ترامب أن ذلك يرجع لأحوال الجوية السيئة، متهمًا وسائل الإعلام بتضخيم المسألة.
وفيما يتعلق بقوافل المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، أكد ترامب رغبته في تحسين الأوضاع الأمنية على الحدود، منوهًا بدور وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستين نيلسون، ومتمنيًا أن تكون أكثر حزمًا وشدة فيما يتعلق بتأمين الحدود الأمريكية.

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