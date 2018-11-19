تطورات جديدة بواقعة المصرية المعتدى عليها بالكويت

19 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

كشف النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن مستجدات قضية المواطنة المصرية المعتدى عليها بالكويت.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» مساء الأحد، إننا "استقبلنا والد فاطمة، المصرية المعتدى عليها بالكويت، وتم التواصل مع سفيرنا بالكويت"، مؤكدًا أن هذه الواقعة حادث فردي، وأنه لن يُظلم مصري بالكويت.