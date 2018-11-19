حماية المستهلك: نحذر من شراء حلوى المولد النبوي

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أكد اللواء راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتفاعل مع كافة المناسبات، لضمان وصول حقوق المستهلك، ومواجهة ما يضر بصحته وسلامته.
وأوضح "عبدالمعطى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، وبمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، والتى لها طقوس معينة، ويحرص فيها المستهلك على تناول حلوى المولد النبوى الشريف، والتى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمظاهر الاحتفال بالمناسبة الكريمة، ولذلك نهيب بالمواطنين عدم شراء الحلوى من أماكن مجهولة، والتأكد من عدم تعرضها لأشعة الشمس، مؤكدا أن الجهاز يستبق الأحداث بتعميم نشرة توعية للمواطنين، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على كافة الشوادر الموجودة لبيع الحلوى، للتأكد من صلاحية الحلوى للاستهلاك الآدمى، ولضبط الأسعار.
وأضاف "عبدالمعطي" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم رصدها فورا، وحتى الآن لم ترد أى شكاوى للجهاز، سواء من الأسعار، أو جودة الحلوى وعدم صلاحيتها.


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