"البترول" تكشف معلومة هامة بشأن أسعار البنزين

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أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه سيتم طرح بنزين 95 في المحطات المجهزة بطرمبات 95، مؤكدا أنه سيتم طرحه ديسمبر المقبل.
وأوضح "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن طرح بنزين 95 حتمي لتحسين مستوى المنتجات البترولية لمسايرة التكنولوجيا الجديدة لمحركات السيارات، مشيرا إلى أن مصنعي السيارات هم من يطلبون بنزين 95.
وأضاف "عبدالعزيز" أن بنزين 95 يحافظ على المحرك وتحسينه، ويساهم في تحسين عملية الاحتراق الخاصة بتنظيف المحرك، وتقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة المحرك.

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