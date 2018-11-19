أسامة هيكل: ما حدث بهذا الأمر مهزلة أخلاقية وقلة أدب

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أنه تابع ما يسمى بمهرجان الإعلام والمبدعات العرب، ويرى أنها مهزلة وقلة أدب، قائلا "توقفت كثيرا أمام لوجو المهرجان، وما احتواه من كلمة مبدعات"، متسائلا لماذا لم يكن مبدعين، والتى تضم الرجال والنساء، أيضا بحثت على الإعلاميات المبدعات ممن تم تكريمهن فى المهرجان، ولم أعرف أى واحدة منهن".



وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، لفت نظرى ملابسهن، وتعجبت جدا من العرى الواضح بالملابس، ولفت نظرى أيضا وجود صحف قومية، وبعض القنوات الفضائية الكبيرة، وبعد الفحص تأكدت من استغلال أسماء تلك الصحف دون علمهم، مما يؤكد أن المهرجان برمته عبارة عن عملية نصب مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن وجود مثل تلك المهرجانات، يعكس مدى الفوضى الموجودة حاليا، ويعانى منها المجتمع المصرى، وطالما هناك مهرجان خاص بالإعلام ينبغى وجود المجلس الأعلى للإعلام كطرف، أو على الأقل يتابعها، أيضا هناك إدارة للمهرجانات بوزارة الثقافة، وهى معنية بإعطاء الموافقات لإقامة أى مهرجان، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المهرجانات تجارى بحت، والنصب على الناس، وتلك الواقعة ليست الأولى أو الوحيدة.

